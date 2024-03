Schock am Freitagabend

Im Villinger Bahnhof ist am Freitagabend die Leiche eines Mannes gefunden worden. Rettungskräfte konnten ihm nicht mehr helfen, das Gebäude wurde abgesperrt. Die Polizei nennt Einzelheiten.









Der abgedeckte Leichnam im Bahnhofsgebäude erschreckte am Freitagabend Reisende und Passanten gleichermaßen. Was war passiert? Gegen 21 Uhr hatten Passanten den Notruf gewählt, nachdem ein Mann in der Schalterhalle im Bereich einer Sitzbank leblos aufgefunden wurde.