Geschäftsjubiläum in Schramberg Zuversicht bis in die Haarspitzen

Sebahat Yilmaz-Bader betreibt seit 25 Jahren ihren Salon in Schrambergs Stadtmitte. Trotz Höhen und Tiefen bleibt das Friseur-Handwerk ihr Traumberuf. Mit zwei Mitarbeiterinnen eröffnete sie am 15. Februar 2000 ihren Salon in der Marktstraße.