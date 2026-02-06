Schnurren in Oberwolfach: Gnadenlos den Spiegel vorgehalten

Die vier Schnurrantengruppen haben in Oberwolfach auf humorvoll-bissige Weise einmal mehr Schwächen und Missgeschicke der Mitmenschen zu Tage gefördert .
Mit spitzer Zunge und humorvoll umgedichteten Songs nahmen am Sonntag wieder vier Schnurrantengruppen die Missgeschicke ihrer Mitbürger aufs Korn. Mit einer gelungenen Mischung aus witzigen Reimen, einer super musikalischen Umsetzung und schauspielerischem Klamauk bewiesen die Schnurranten einmal mehr, dass im Wolftal nichts geheim bleibt. In gewohnt charmanter Arroganz gab es wieder einige delikate Seitenhiebe auf die Nachbarstadt Wolfach, aber auch auf die ehemalige „Pflaume, die zur Bühler Zwetschge wurde“, die Elch-Panne oder das „Wechselfieber“ in der Gemeinde. Allen voran stimmte die Narrenkapelle auf dieses Ereignis ein.