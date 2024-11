Schnurren in Haslach wird verlegt: Neuer Termin bringt Verluste mit sich

1 Acht Gruppen werden in Haslach dabei sein – eine weniger als ursprünglich geplant. Foto: Reinhard

Es ist offiziell: Aufgrund der Bundestagswahlen am 23. Februar werden die Haslacher Narren in der kommenden Fastnacht zum ersten Mal an einem Samstag schnurren. Der neue Termin am 22. Februar ist aber nicht ganz unproblematisch.









Dass die Bundestagswahlen am 23. Februar stattfinden, stellt die Kinzigtäler Narren vor ein Problem: Dieser Sonntag war eigentlich als Schnurrsonntag geplant. Wie berichtet überlegten die Haslacher Narren aufgrund dieser Terminkollision, ihre Schnurren auf den Samstag vor der Wahl zu verlegen. Wie Schnurr- und Zunftmeister Manuel Seitz auf Anfrage unserer Redaktion nun berichtet, hätten die Schnurranten am Donnerstagabend ausführlich ihre Optionen erörtert. „Wir haben länger diskutiert, aber es hat sich schnell herausgestellt, dass es auf den Samstag hinausläuft“, so Seitz. Der Grund: Sehr viele der Schnurraten sind entweder in einer Stadtverwaltung oder sitzen im Gemeinderat und sind am Wahlsonntag dementsprechend zum Auszählen der Stimmen eingeteilt. „Mit einem Schnurren am Sonntag hätten wir auf viele Schnurranten und wahrscheinlich auch Zuschauer verzichten müssen. Die Auszählung beginnt ja um 18 Uhr“, so Seitz.