Schnurren in Haslach: So wurden Fußnägel-Chips, Feuerwehr-Irrfahrten und Alltagspannen besungen

Neun Schnurrgruppen zogen am Samstag durch neun Lokale und servierten dem Publikum wieder reichlich Stoff zum Lachen.
Fußnägel-Chips und einen neuen Wäscheservice in Haslachs Gastronomie gibt es nur beim Schnurren genüsslich auf- und ausgebreitet. Am Samstag zogen neun Schnurrgruppen durch neun Lokale und hatten zur Freude des Publikums wieder viele Geschichten dabei. Und was sie bei allem unterschiedlichen Klamauk gemeinsam hatten, war die Werbung um neue Schnurrgruppen. „Werde du Schnurrant, der Grund ist wurst – es löscht zumindest mal den Durst“, war der Tenor aller neun Gruppen.