Schnurranten in Oberwolfach

1 Die TKO-Schnurranten (von links) Thomas Rauber, Daniel Schmid, Julian(e) Bonath. „Wolle“ Wolfgang Dieterle und Peter Würth vor ihrem aufgestellten Schild. Foto: Narrenvereinigung

Schnurranten der Trachtenkapelle haben ein Schild am Flößerweg enthüllt.









Nicht lumpen ließen sich die sonntäglichen Schnurranten aus den Reihen der der Trachtenkapelle: Thomas Rauber, Daniel Schmid, Julian(e) Bonath, „Wolle“ Wolfgang Dieterle und Peter Würth haben unmittelbar vor dem Schnurren noch am Sonntagmorgen dafür gesorgt, dass der „kopflose“ Pfosten am Wolfufer gegenüber des Birkenweges mit einem passenden Schild in den historischen „Flößerweg“ integriert wurde.