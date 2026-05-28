Schnuppertraining voller Erfolg: Wie der FC Pfaffenweiler den Mädchenfußball wieder stärker ins Bewusstsein rückt

Es sollte ein erster Anlauf für Mädchenfußball beim FC Pfaffenweiler werden – und wurde zum vollen Erfolg: Zum ersten Schnuppertraining waren 75 Mädels auf dem Feld.
„Ich bin echt sprachlos, wie viele Mädels heute dabei sind!“ Organisator Tobias Hummler vom FC Pfaffenweiler – gleichzeitig Lehrer beim Kooperationspartner des Villinger Gymnasiums am Romäusring – zeigte sich überwältigt von der Resonanz, die der Aufruf des rührigen Vereins erzeugt hatte. Hummler hatte sich gemeinsam mit den Vereinsverantwortlichen auf die Fahne geschrieben, dass der Mädchenfußball in Pfaffenweiler wieder aufleben soll – dass das Vereinsgelände geradezu von begeisterten Kickerinnen gestürmt wurde, hatte er nicht erwartet.