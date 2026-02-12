Schnuppertag: Interaktiv die August-Macke-Schule in Kandern erkunden

Der „Tag der offenen Tür“ an der August-Macke-Schule in Kandern für Viertklässler und deren Familien bot eine Möglichkeit, das Lernen und die neuen Fächer kennenzulernen.
Gespannt machten sich die Viertklässler und deren Familien auf den Weg, die August-Macke Schule (AMS) zu erkunden. Gestartet wurde der Schnuppertag mit Aufführungen der Musizierklasse und der Mundharmonikagruppe der fünften Klassen. Eine Begrüßung durch die Schulleitung durfte auch nicht fehlen, heißt es im Nachbericht der Schule.