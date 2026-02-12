Schnuppertag: Interaktiv die August-Macke-Schule in Kandern erkunden

Der „Tag der offenen Tür“ an der August-Macke-Schule in Kandern für Viertklässler und deren Familien bot eine Möglichkeit, das Lernen und die neuen Fächer kennenzulernen.

Gespannt machten sich die Viertklässler und deren Familien auf den Weg, die August-Macke Schule (AMS) zu erkunden. Gestartet wurde der Schnuppertag mit Aufführungen der Musizierklasse und der Mundharmonikagruppe der fünften Klassen. Eine Begrüßung durch die Schulleitung durfte auch nicht fehlen, heißt es im Nachbericht der Schule.

An der AMS können die Schüler in der Musizierklasse ein Instrument ihrer Wahl – von Klarinette über Saxophon bis zum Schlagzeug – erlernen und gemeinsam Musikstücke einüben. Diese werden dann bei verschiedenen Schulveranstaltungen aufgeführt. Musikalisch geprägt ist die fünfte Klasse auch durch das Mundharmonikaprojekt. Die Fünftklässler lernen die Mundharmonika als erstes Instrument kennen und üben auch kleinere Musikstücke für Vorführungen ein.

Danach ging es für die Kinder beim Schnuppertag auch schon weiter mit einer Schulhausrallye. An verschiedenen Stationen wurden sie von älteren Schülern durch das Schulhaus zu den einzelnen Mitmachangeboten begleitet. Im Chemieraum wurde mit einer begleitenden Krimigeschichte durch ein Experiment der „Täter“ identifiziert, heißt es.

Ein Puzzle zur Tierwelt

In Biologie drehte sich alles um die Wunder der Natur. Durch Riechen mussten bestimmte Gegenstände identifiziert, ein Puzzle zur Tierwelt zusammengestellt, dem lebensgroßen Skelett die richtigen Begriffe zugeordnet und beim Mikroskop genau durch die Lupe geschaut werden. Die naturwissenschaftlichen Räume an der AMS sind laut der Mitteilung technisch auf dem neuesten Stand und bestens für das naturwissenschaftliche Arbeiten ausgestattet.

Praktisch ging es auch im Technikraum zu. Dort stellten die Kinder einen eigenen Kreisel aus Holz her.

Gemeinsam Muffins gebacken

Auch im Textilwerkraum durften die Kinder praktisch mit Papier, Stoff und Faden an der Nähmaschine arbeiten. In der Küche wurden Muffins gebacken. Zuerst wurde der Teig hergestellt und im Ofen gebacken. Danach durften die Kinder sie verspeisen.

Nachdem alle bei der Begrüßung schon musikalisch eingestimmt wurden, durften die jungen Teilnehmer bei der Rallye selbst an die verschiedenen Instrumente im Musiksaal, um diese nach Lust und Laune auszuprobieren.

Auch die beiden Fremdsprachen Englisch und Französisch stellten sich vor. Beim Fach Englisch lernten die Kinder spielerisch schon englische Wörter kennen und im Fach Französisch trugen ein paar Schüler ein Lied auf Französisch vor.

iPads werden genutzt

Während die Kinder sich an den Stationen ausprobierten, konnten die Eltern an zwei verschiedenen Informationsprogrammen teilnehmen. Zum einen gab es einen Vortrag der Schulleitung, in dem das Konzept der Gemeinschaftsschule und der iPad-Klassen vorgestellt wurde. Hier konnten die Eltern auch Fragen zur Schule stellen.

Parallel dazu gab es den iPad-Unterricht zum Anschauen. In kurzen Unterrichtssequenzen wurde der Einsatz der iPads im Englischunterricht gezeigt und die Hintergründe der Nutzung des iPads in den unterschiedlichen Unterrichtsphasen erklärt. Beide Angebote fanden gleich zweimal hintereinander statt, damit sich alle ausreichend informieren konnten.

An der AMS bekommen alle Klassen ein iPad gestellt, um die Vorteile des digitalen Lernens zu nutzen und den Umgang mit digitalen Medien zu erlernen, heißt es seitens der Schule. Ein weiteres Konzept der AMS ist die individuelle Lernzeit. Dabei lernen die Schüler in den Hauptfächern in ihrem eigenen Tempo, auf ihrem individuellen Niveau und wenden das Gelernte selbstständig an.

Des Weiteren wurden für die Eltern Schulhausführungen angeboten. Außerdem gab es noch einen Stand zum Thema Lese-Rechtschreib-Schwäche und Schulseelsorge. Informationen zur Anmeldung, zu den Busverbindungen, zum Freundeskreis der August-Macke-Schule und dem Mittagstisch wurden ebenfalls an einem Stand bereitgestellt.

Für die Bewirtung war mit Kaffee, Kuchen, salzigen Snacks und Getränken gesorgt.

Nach zwei Stunden interaktiver Erkundung und Informationsaufnahme neigte sich der Tag dem Ende zu. Mit vielen neuen Eindrücken wurden die Besucher von der Schulleitung verabschiedet. Den musikalischen Abschluss übernahm die neue Schulband.

Weitere Infos gibt es auf der Schulwebseite www.amskandern.de.