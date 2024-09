Schnuppertag am Sonntag: Hüfingen plant eine Jugendfeuerwehr für die Gesamtstadt

Schnuppertag am Sonntag

1 Ein Vorbild: die Jugendfeuerwehr Pfohren-Neudingen, hier Belana Fritschi und Eva Schiesel. Foto: Andrea Hauger

Maraike Seiffert und Lukas Binninger hoffen auf viele interessierte junge Leute. Geprobt werden soll künftig montags. Für die Ortsteile soll es einen Fahrdienst geben.









Link kopiert



Bereit für ein neues Kapitel ist die Feuerwehr Hüfingen mit ihren sechs Abteilungen Behla, Fürstenberg, Hausen vor Wald, Hüfingen Stadt, Mundelfingen und Sumpfohren mit 230 Kameraden. Am Sonntag startet sie einen Schnuppertag, um eine Jugendfeuerwehr zu gründen. „Geplant ist eine Jugendfeuerwehr für die Gesamtstadt. Wir wollen zukünftig immer montags von 18.30 bis 19.30 Uhr in Hüfingen proben und für die Kinder aus den Ortsteilen einen Fahrdienst anbieten, so dass die Jugendfeuerwehr die Möglichkeit schafft, dass alle Kinder teilnehmen können“, erklärt Maraike Seiffert.