Schnupfen, Husten und Co.

Derzeit ein bekannter Anblick: benutzte Taschentücher als Ausdruck einer Atemwegserkrankung

Während der Lockdowns hat sich kaum jemand angesteckt. Seither sind die Ausreißer gewaltig. Langzeitdaten zeigen, ob das Bauchgefühl stimmt.









Im Februar 2021 hat Deutschland so wenig geschnieft wie lange nicht, vielleicht so wenig wie noch nie davor. Mitten im Corona-Lockdown traf man weniger Menschen und steckte sich auch weniger an. Gerade mal ein Prozent der Bevölkerung hatte damals Erkältungssymptome.