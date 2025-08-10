Schnitzelfest in Hertingen: Straßenfest in Erinnerung an früheren „Sonja“-Wirt Hanspeter Kiefer

1 Das Fest findet zum Gedenken an Hanspeter Kiefer statt, der 2010 gestorben ist. Der gebürtige Hertinger war in seiner Heimatgemeinde fest verwurzelt und über viele Jahre im Vereinsleben engagiert. Foto: privat Das Andenken bewahren und Gutes tun: Diesem Gedanken folgend findet zum achten Mal das „Kiefer-Peter-Gedenkfest“ statt.







Zum achten Mal findet am Samstag, 30. Augst, ab 16 Uhr das „Kiefer-Peter-Gedenkfest“ – auch „Schnitzelfest“ genannt – vor dem ehemaligen Gasthaus „Sonja“ auf der Talstraße in Hertingen statt. Es gibt eine komplette Sperrung, um das Fest über die ganze Straße zu veranstalten. Die Bewirtung umfasst Schnitzel, Spätzle, Pommes und Kuchen in alter „Café Sonja“-Manier, heißt es in der Ankündigung. Den Erlös spenden die Veranstalter wie jedes Mal innerhalb des Dorfs für einen guten Zweck (etwa an den Kindergarten). Bei dem Fest packt stets die ganze Familie mit an. Im Jahr 2011 fand das erste „Kiefer-Peter-Gedenkfest“ in Erinnerung an den Wirt Hanspeter Kiefer statt. Dieser hatte mit seiner Frau Angela 25 Jahre lang das Hotel-Restaurant „Sonja“ in Hertingen geführt. Seine Spezialität waren Schnitzel und Spätzle. Seitdem wird das Fest zu Ehren des geliebten Opas alle zwei Jahre am letzten Samstag im August veranstaltet.