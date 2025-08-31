Schnitzelfest in Hertingen: 720 Schnitzel und 100 Kilo Pommes verkauft

In Sachen Absatz und Gästezahl wurden beim Kiefer-Peter-Gedenkfest alle bisherigen Rekorde gebrochen.
Beliebt ist das Kiefer-Peter-Gedenkfest alias Schnitzelfest schon seit der Erstauflage im Jahr 2011. Diesmal aber war besonders viel los: 720 Schnitzel wurden verkauft, dazu jede Menge Spätzle und 100 Kilogramm Pommes. Tamara Eichacker, eine der Mitorganisatorinnen, war begeistert: „So tolles Wetter, so viele nette Gäste und alles ist ganz wunderbar gelaufen“, teilte sie mit. Genau am Festtag, am Samstag, 30. August, wäre Peter Kiefer übrigens 84 Jahre alt geworden.