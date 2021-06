1 In der Eislaufhalle Baiersbronn ist zurzeit ein Schnelltestzentrum untergebracht. Foto: Heiko Klumpp

Im Schnelltestzentrum in der Eishalle ändern sich ab Montag, 21. Juni, die Öffnungszeiten. Darüber informiert die Gemeinde in einer Pressemitteilung.

Aktuelle Informationen zur Corona-Lage in unserem Newsblog

Baiersbronn - Hintergrund ist, dass mit der sinkenden Inzidenz im Landkreis die Testpflicht für alle Einrichtungen und Aktivitäten der Öffnungsstufen eins bis drei entfällt, wenn diese ausschließlich im Freien stattfinden oder angeboten werden. Dazu gehören Außengastronomie, Freibäder, Open-Air-Kulturveranstaltungen sowie Sporttraining und Sportwettkämpfe im Freien.

Ab Montag gelten folgende Öffnungszeiten in der Eislaufhalle: werktags von 16 bis 18 Uhr, am Wochenende von 10 bis 18 Uhr. Weiterhin besteht die Möglichkeit, über www.schnelltest-baiersbronn.de einen Testtermin zu bekommen.

Am Wochenende gibt es wie gewohnt Termine bei der HG Health GmbH in Obertal, an den Vormittagen werktags unter anderem bei den Apotheken in Mitteltal und Klosterreichenbach oder den Ärzten am Spritzenhaus und am Reichenbach.