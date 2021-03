Impfangebot in Albstadt kommt gut an

1 In der Raichberghalle ist ein Schnelltestzentrum für das pädagogische Personal der Schillerschule eingerichtet. Foto: Mpouras

In Kooperation mit der Zollern-Apotheke Onstmettingen richtet die Schillerschule ein Schnelltestzentrum für Lehrer ein. Am Mittwoch haben sich 18 freiwillig angemeldete Lehrkräfte erstmals in der Raichbergsporthalle Onstmettingen testen lassen – alle Tests fielen negativ aus.

Albstadt-Onstmettingen - In einer "unbürokratischen und schnellen Maßnahme" hätten die Schillerschule und die Zollern-Apotheke Onstmettingen eine "nachhaltige Zusammenarbeit im Bereich der Schnelltests" eingerichtet, berichtet Schulleiter Georgios Mpouras. Das Angebot ergänzt nun das Schnelltest-Angebot der Stadtverwaltung für städtisches Personal, das sich ebenfalls wöchentlich testen lassen kann. Damit haben alle am Schulleben der Schillerschule mitwirkenden Akteure die Möglichkeit, sich schnell testen zu lassen. Christine Sulz, Inhaberin der Zollern-Apotheke, und Georgios Mpouras erweitern damit das Hygienekonzept der Schillerschule und bieten einen weiteren Baustein im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie an: "Neben der Prävention im Kampf gegen Corona ist es auch psychologisch sehr wertvoll, dass man sich sicherer fühlt", betont Mpouras.

Ab kommender Woche sollen jeweils dienstags und donnerstags Schnelltests für das pädagogische Personal der Schillerschule angeboten werden. Da das Impfangebot für Lehrkräfte im Kollegium "sehr gut angenommen" wird, so Mpouras, "hofft die Schulleitung auf eine zeitlich überschaubare Dauer der Maßnahme". Die vom Land angebotenen Schnelltestberechtigungen und die Möglichkeit der Impfung würden damit "effektiv genutzt und tragen sinnvoll zur Aufrechterhaltung des Systems Schule bei".