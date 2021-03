1 In der Markthalle finden Corona-Schnelltests statt. Foto: Schülke

Die Stadtverwaltung richtet in der Markthalle auf dem Flößerwasen in der Kernstadt ein zweites Schnelltestzentrum ein. Dazu gibt es auch Solidaritätsgutschein von Horb Aktiv.

Horb - Nach dem erfolgreichen Start des städtischen Schnelltestzentrums in der Hohenbergkaserne am Montag, bietet die Stadt Horb ab Donnerstag, 11. März, eine weitere Schnelltestmöglichkeit in der Horber Innenstadt in der Markthalle an.

In der Zeit von 9 Uhr bis 11.30 Uhr können sich Bürgerinnen und Bürger dort vorerst von Montag bis Freitag kostenlos testen lassen. Im Gegensatz zum Testzentrum in der Kaserne, wo man unter www.horb.de/bürgerschnelltest zwingend einen vorherigen Termin vereinbaren muss, ist das im Testzentrum Markthalle nicht erforderlich. "Die Bürgerinnen und Bürger können hier einfach vorbeikommen", teilt die Stadt mit. Unter dem Slogan "Erst Testen, dann Bummeln" soll hier ein Angebot geschaffen werden welches dazu beitragen kann, den Handel durch niedrige Inzidenzzahlen dauerhaft geöffnet zu halten, so die Stadtverwaltung. "Ein Schnelltest schützt Kundinnen und Kunden sowie alle im Handel tätigen in gleichem Maße."

City-Gutschein für freiwiligen Schnelltest

Auch könne die freiwillige Testung dazu beitragen, die Gastronomie, mit Einschränkungen, wieder zeitnah zu eröffnen. Für die solidarische Unterstützung mit einem freiwilligen Schnelltest will die City-Initiative Horb Aktiv Kundinnen und Kunden mit einem City-Gutschein in Höhe von 2,50 Euro belohnen. Dieser kann dann – am besten gleich nach einem negativen Testergebnis – in vielen Horber Geschäften eingelöst werden. Eine positiv getestete Person muss sich hingegen sofort in häusliche Quarantäne begeben und einen PCR-Test machen, heißt es weiter in dem Bericht der Stadt.

Im Sinne eines erfolgreichen Starts des Testzentrums Markthalle bitten die Organisatoren darum, dass die Abstandsregeln und die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske beachtet werden. Die Stadtverwaltung bittet die Bürgerinnen und Bürger um Verständnis, dass es bei großem Zuspruch zu Wartezeiten kommen kann und auch dafür, dass bei Ausschöpfung der Testzeiten an diesem Tag weitere Testungen nicht möglich sind. Um den Ablauf zu beschleunigen, findet sich auf der städtischen Homepage unter www.horb.de/Schnelltest eine Einverständniserklärung, die unterschrieben zum Test mitgebracht werden sollte.

Weitere Informationen: www.horb.de/schnelltest