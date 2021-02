TSG Balingen will aus der Talsohle Team empfängt SG Sonnenhof Großaspach

Nach zwei Niederlagen in Serie lechzen die Kicker der TSG Balingen in der Regionalliga Südwest wieder nach Punkten. Am Samstag kommt Drittliga-Absteiger SG Sonnenhof Großaspach in die Bizerba-Arena (Anpfiff: 14 Uhr).