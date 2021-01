Schnelltests im Kreis Calw Bundeswehr und Rotes Kreuz unterstützen

"Gerade für den Kreis Calw mit seinen vielen Pflegeheimen ist die Unterstützung der Bundeswehr sehr wichtig, um besonders vulnerable Menschen vor dem Virus schützen können", betont der Erste Landesbeamte im Landratsamt Calw, Frank Wiehe.

Zum anderen bietet das Deutsche Rote Kreuz im Kreis Calw ab Samstag, 30. Januar, an jeweils drei Wochentagen Corona-Schnelltests für Jedermann an folgenden Standorten an:

- Calw, DRK-Seminario, Rudolf-Diesel-Str. 15

- Nagold, Pflegezentrum "Am Lemberg", Mörikestr. 22

- Bad Liebenzell-Maisenbach-Zainen, DRK-Bereitschaftsräume, Talstr. 21

Der an das DRK zu entrichtende Aufwendungsersatz für einen Corona-Schnelltest beträgt 35 Euro.

Die Testabnahme ist nur nach vorheriger Anmeldung und Einwilligung zur Datenweitergabe an das Gesundheitsamt möglich, da positive Testergebnisse gemeldet werden müssen. Im Fall eines positiven Tests erhalten die Bürger vor Ort eine Aufklärung, welche Schritte zu beachten sind. Auch wird ein zeitnaher Termin zur Testüberprüfung in einer Drive-In-Station vermittelt.

Die Onlineanmeldung ist möglich über die Homepage www.drk-kv-calw.de. Termine können auch unter der Telefonnummer 07051/7009-132 gebucht werden.

Zudem sind auf der Homepage der Landesapothekerkammer Baden-Württemberg auch einige Apotheken im Landkreis Calw gelistet, die ihren Kunden Antigen-Schnelltests anbieten – aktuell die Burg-Apotheke in Calw-Altburg, die Rosen-Apotheke in Nagold und die Flößer-Apotheke in Bad-Wildbad-Calmbach.

"Diese Schnelltestangebote bilden eine gute Ergänzung zu den schon seit Beginn der Pandemie betriebenen Testzentren des Landkreises, in denen allerdings keine Antigen-Schnelltests, sondern PCR-Tests vorgenommen werden," meint Wiehe. "So können wir dank der Unterstützung unserer Partner nun insgesamt eine sehr gute Testinfrastruktur im Landkreis Calw vorhalten."

Es gibt freie Testkapazitäten

Da die Antigen-Schnelltests laut Aussagen des Landratsamtes insgesamt ungenauer als die PCR-Tests im Labor sind, bleibe der PCR-Test nach wie vor die sicherste Testmethode zum Nachweis von COVID-19. Der Landkreis Calw betreibt drei PCR-Testzentren in Calw, Nagold und auf dem Dobel. Derzeit sind freie Testkapazitäten in den Zentren verfügbar, teilt die Behörde mit, sodass ein Testtermin rasch vermittelt werden könne. Zur Terminvereinbarung kann man sich unter Nennung von vollständigem Namen, Geburtsdatum, Telefonnummer und Grund der Testung mit einer Email an corona-test@kreis-calw.de wenden.

Die Kosten der Testung werden für Personen mit Symptomen von der jeweiligen Krankenkasse übernommen, in den anderen Fällen über die Kassenärztliche Vereinigung aus Bundesmitteln (Gesundheitsfonds) abgerechnet. Für andere Zwecke, wie zum Beispiel für den Zutritt zu einem Pflegeheim oder die Abkürzung der Absonderung nach einer Auslandsreise, ist der Nachweis eines negativen Antigen-Schnelltestergebnisses rechtlich ausreichend.

Das Gesundheitsamt weist noch einmal ausdrücklich darauf hin, dass ein negatives Testergebnis und insbesondere ein negatives Schnelltestergebnis keine vollständige Sicherheit bietet, nicht infektiös zu sein. Daher empfiehlt das Amt, trotz eines negativen Testergebnisses die bekannten AHA-Regeln einzuhalten.

- Personen mit Symptomen, die für eine Erkrankung mit COVID-19 typisch sind, also Husten und Fieber, Schnupfen, Gliederschmerzen, Hals- oder Kopfschmerzen sowie Atemnot, aber auch Riech- und Geschmacksstörungen sowie Magen-Darm-Symptome

- Kontaktpersonen von Personen, die positiv auf COVID-19 getestet wurden

- Wenn Symptome auftreten oder ein Bezug zu neuartigen Virusvarianten besteht

- Ansonsten je nach freien Testkapazitäten Personen mit einem positiven Schnelltestergebnis