1 Center-Managerin Sarah Leberle freut sich über die Unterstützung von Heldmanns Apotheke. Foto: Multi Germany GmbH

Das Einkaufscenter City-Rondell in Schwenningen hat am Donnerstag ein Corona-Schnelltestzentrum eingerichtet. Der Center-Betreiber will in Zusammenarbeit mit der lokalen Apotheke damit die Testkapazitäten erhöhen.

VS-Schwenningen - Seit dem 8. März hat jeder Bürger Anrecht auf einen wöchentlichen Schnelltest. Als Reaktion auf die hohe Nachfrage nach Testkapazitäten eröffnete am Donnerstag das City-Rondell in Schwenningen, als eines der ersten Shopping-Center in Deutschland, in Zusammenarbeit mit der örtlichen Apotheke ein Zentrum für Corona-Schnelltests. Das teilte der Betreiber, die Multi Germany GmbH, am Freitag mit.

"Wir definieren die von uns betriebenen Shopping-Center als aktive Teile der Städte und Gemeinden und haben uns daher während der Covid-19-Pandemie bereits mehrfach lokal engagiert. Unsere Center sind mehr als nur Orte des Konsums – sie sind zentrale Treffpunkte. Daher stand für uns fest, dass wir die lokalen Gemeinden unterstützen und umgehend ein Angebot für die Einwohner entwickeln wollen", wird Hubert Stech, Geschäftsführer der Multi Germany, in der Pressemitteilung zitiert.

"Wir haben uns schon länger mit dem Thema beschäftigt und gemeinsam mit der Eigentümerin nach Wegen gesucht, um Schwenningen mit einem Schnelltestzentrum zu unterstützen", sagt Center-Managerin Sarah Leberle.

Lokale Kooperation macht neues Zentrum möglich

Ein wichtiger Erfolgsfaktor für die schnelle Umsetzung sei hierbei die lokale Apotheke im City-Rondell als aktiver Kooperationspartner. Das medizinisch geschulte Personal von Heldmanns Apotheke führt die Schnelltests durch. Es handelt sich ausdrücklich nicht um Selbsttests, wird vonseiten der Verantwortlichen betont.

"Wir freuen uns sehr, einen so engagierten Mieter für das Testzentrum vor Ort zu haben. Dies hat maßgeblich zu der schnellen Umsetzung beigetragen", betont Center-Managerin Sarah Leberle.

Ziel des Testzentrums sei neben der Schaffung zusätzlicher regionaler Testkapazitäten auch die Unterstützung einer sicheren und schrittweisen Öffnung von Handel und Kultureinrichtungen. "Durch das lokale Testzentrum kann bei Bekanntgabe der Öffnung von Geschäften und Einrichtungen sichergestellt werden, dass entsprechende Testkapazitäten vorhanden sind, um beispielsweise wieder den Besuch von Fußpflege- oder Nagelstudios, Fitnessstudios oder Kinos zu ermöglichen", sind die Verantwortlichen überzeugt.

Das Corona-Schnelltestzentrum im City-Rondell in Schwenningen ist bereits der zweite Standort im Portfolio der Multi Germany GmbH, welcher im März dieses Jahres eröffnet wurde. Weitere Standorte und Kooperationen sind aktuell in Prüfung, teilt das Unternehmen mit.