Schnelltest-Angebot Zwei Termine pro Woche in Donaueschingen

Donaueschingen - Es wird eine weitere Corona-Schnelltest-Aktion geben: Die Stadt will zusammen mit dem Deutschen Roten Kreuz bereits diesen Freitag, 29. Januar, starten. Grund dafür sind die positiven Rückmeldungen zur vergangenen Schnelltestaktion sowie das spürbare Bedürfnis der Donaueschinger, sich unkompliziert und kostengünstig testen zu lassen, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Daher werden in Donaueschingen künftig immer montags von 9 bis 12 Uhr sowie freitags von 14 bis 19 Uhr in den Räumen des DRK an der Schulstraße 5 Schnelltests zum Selbstkostenpreis von 25 Euro angeboten, wie es in der Pressemitteilung heißt.