Schnelltest-Aktion an Weihnachten Das sind die Standorte in der Region

Stuttgart - Das Ministerium für Soziales und Integration stellt am 23. und 24. Dezember an rund 150 Standorten in über 120 Städten und Gemeinden in Baden-Württemberg insgesamt 80.000 kostenlose Antigen-Schnelltests zum Nachweis des Coronavirus zur Verfügung. "Wir wollen mit der Aktion erreichen, dass kein Mensch das Weihnachtsfest einsam und alleine verbringen muss", sagte Gesundheitsminister Manne Lucha am Donnerstag in Stuttgart.

Ziel der Aktion "Stille Nacht, einsame Nacht? Muss nicht sein!" ist es, ein möglichst sicheres Weihnachtsfest für besonders gefährdete Personengruppen zu ermöglichen. Zudem soll die Bevölkerung für den Schutz besonders gefährdeter Gruppen vor dem Coronavirus sensibilisiert werden.