Schnelles Internet: Wann und wie kommt Breitband nach Maulburg?

Paul Kempf hat die Maulburger über den Ausbau des Breitbandnetzes im Südostteil des Dorfs informiert. Bis zu 190 Hausanschlüsse sollen in drei Bauabschnitten verlegt werden.
Paul Kempf, Geschäftsführer des Zweckverbands Breitband, hat die Maulburger über den Ausbau des Glasfasernetzes informiert. Ausgebaut werden soll ab Frühjahr 2026 das Gebiet östlich der Hermann-Burte-Straße (unter anderem Am Dinkelberg, Hans-Thoma-Straße). Die Bauzeit soll nach Worten von Paul Kemp zwei Jahre dauern, die Baukosten liegen bei 1,5 Millionen Euro. Angeschlossen werden sollen bis zu 190 Hausanschlüsse.