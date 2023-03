So kommen Anwohner im Oberen Gaistal ans Netz

1 Beim Breitbandausbau sind als Nächstes die Höhenorte an der Reihe. Foto: © crevis - stock.adobe.com

Im Oberen Gaistal in Bad Herrenalb wurden die Arbeiten rund um den Glasfaserausbau bereits im Dezember abgeschlossen. Doch einige Anwohner beschweren sich über den geringen Informationsfluss, wie es denn seitdem weitergeht.









Im Dezember 2022 wurden die langwierigen Bauarbeiten rund um den Breitbandausbau im Oberen Gaistal in Bad Herrenalb abgeschlossen. Viele Anwohner hatten sich in der Vergangenheit schon oft über langsames Internet in der Siebentälerstadt beschwert. Dementsprechend groß war die Freude, als im Oberen Gaistal der Glasfaserausbau im Februar 2022 begann.