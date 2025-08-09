Schnelles Internet: In Seewald und Waldachtal – die Glasfaser ist da

145 Objekte Seewald und 325 Gebäude in Waldachtal sind nun am schnellen Netz. Die restlichen sollen folgen.
Mit Seewald und Waldachtal gehen gleich zwei Gemeinden im Kreis Freudenstadt ans schnelle Netz: Bei einer gemeinsamen Inbetriebnahme übergaben Bürgermeisterin Annick Grassi (Waldachtal) und Bürgermeister Dominic Damrath (Seewald) zusammen mit Landrat Klaus Michael Rückert die neu gebauten Glasfaseranschlüsse in beiden Gemeinden offiziell an die Netzbetreiber Stiegeler und Sparkassen IT, heißt es in einer Mitteilung der Betreiber.