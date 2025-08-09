Schnelles Internet: In Seewald und Waldachtal – die Glasfaser ist da

145 Objekte Seewald und 325 Gebäude in Waldachtal sind nun am schnellen Netz. Die restlichen sollen folgen.

Mit Seewald und Waldachtal gehen gleich zwei Gemeinden im Kreis Freudenstadt ans schnelle Netz: Bei einer gemeinsamen Inbetriebnahme übergaben Bürgermeisterin Annick Grassi (Waldachtal) und Bürgermeister Dominic Damrath (Seewald) zusammen mit Landrat Klaus Michael Rückert die neu gebauten Glasfaseranschlüsse in beiden Gemeinden offiziell an die Netzbetreiber Stiegeler und Sparkassen IT, heißt es in einer Mitteilung der Betreiber.

Durch den geförderten Breitbandausbau steht den Bewohnern von 145 Objekten in Seewald und 325 Objekten in Waldachtal nun schnelles Internet bis in den Gigabit-Bereich zur Verfügung.

Der Ausbau ist Teil des Projekts „nswnetz“, eine Kooperation des Landkreises und der Netzbetreiber Stiegeler und Sparkassen IT. „Viele Bürger in Waldachtal warten bereits auf das schnelle Internet. Wir hoffen, dass wir in den nächsten Jahren noch alle Häuser in Waldachtal ans Netz bekommen“, so Grassi. Auch Damrath freute sich, dass seine Gemeinde nun „in das nächste Zeitalter starten“ kann.

Beratungstermine vor Ort

Im August bietet Stiegeler Beratungstermine vor Ort an. Montag, 25. August, am Parkplatz vor dem Rathaus in Waldachtal. Am Dienstag, 26. August, auf dem Vorplatz der Grundschule Besenfeld in Seewald. Jeweils von 13 bis 18 Uhr. Weiteren Informationen unter Telefon 07673/ 88 89 924 oder auf stiegeler.com.