Schnelles Internet in Bisingen: Breitbandausbau in Wessingen auf gutem Weg – so geht es weiter

Der Breitbandausbau in Wessingen geht voran, die Bauarbeiten sind in der Tübinger Straße angekommen. Nun kommt ein besonderes Gerät für die Straßenquerung zum Einsatz.

Anlässlich des Einsatzes einer Spülbohrmaschine für die Erdkabelverlegung sind jüngst Bürgermeister Roman Waizenegger und Ortsvorsteher Joachim Breimesser mit den am Projekt beteiligten Firmen und Personen in Wessingen zusammengekommen. Parallel zu Bürgermeister Roman Waizenegger und Ortsvorsteher Joachim Breimesser sowie Betriebselektriker Sebastian Engels (Bauhof) waren Vertreter der Firmen S+L Baggerarbeiten, der Firma Greb (Bauaufsicht) als auch der Netze BW vor Ort.

Für die zuverlässige und zukunftssichere Versorgung mit schnellem Internet durch Glasfaser ist die Netze BW verantwortlich, welche auf die Gemeinde zukam. Zeitgleich sollen auch die freihängenden Stromleitungen und Dachständer auf den Häusern verschwinden. Die Gemeinde investiert einen nicht unerheblichen Betrag, um bei dieser Gelegenheit gleich eine moderne LED-Straßenbeleuchtung anzubringen.

Bauarbeiten verliefen bisher problemlos

Bürgermeister Waizenegger befürwortete die Idee von Ortsvorsteher Breimesser, dieses Projekt in Wessingen anzugehen. Denn: Vom Breitbandausbau zur Verbesserung der Internet-Infrastruktur, um höhere Datenübertragungsraten zu ermöglichen, partizipieren neben den Privathaushalten indes auch die Gewerbetreibenden.

Begonnen im März diesen Jahres in den Gewannen An der Bismarckhöhe und Kriegswies als auch im Industriegebiet Greut verliefen die Bauarbeiten bisher problemlos. Etliche Bagger rollten, um unzählige Kilometer Leerrohre Glasfaser- und Stromleitungen unter die Erde zu bringen. 38 Anschlüsse und 32 Vorstreckungen konnten im Bauabschnitt eins realisiert werden.

Rund 330 Haushalte und 70 Firmen in Wessingen

Im nun angegangenen Gebiet Unterer und Oberer Riesenacker beteiligen sich aktuell 20 bis 25 Haushalte an der Strom- und Glasfaserlieferung. Wessingen umfasst rund 330 Haushalte und etwa 70 Gewerbetreibende, informiert Joachim Breimesser. Die Bevölkerung sei rechtzeitig und mehrmals über dieses Vorhaben informiert worden.

Inzwischen sind die Tiefbauarbeiten in der Tübinger Straße angekommen. Mittels einer zum Einsatz kommenden und bereits platzierten Spülbohrmaschine muss zur unterirdischen Überquerung circa zwei Meter unter der Straße gebohrt werden. Erfreulich sei, dass die Kreisstraße deshalb nicht gesperrt werden muss, wie Roman Waizenegger betonte. Diese Maschine soll drei Mal zum Einsatz kommen – ein Mal unter der Straßenführung und zwei Mal unter dem Weidenbach. Damit wäre das Problem der Straßenüberquerung erledigt.

Nach dem Winter in Richtung Ortsmitte

Nach der Winterzeit schreite das Bauvorhaben weiter voran und zwar hin zur Ortsmitte. Für die bisher geleisteten Arbeiten bedankte sich Waizenegger jedoch schon mal bei allen Beteiligten.