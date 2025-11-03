Schnelles Internet in Bisingen: Breitbandausbau in Wessingen auf gutem Weg – so geht es weiter

Der Breitbandausbau in Wessingen geht voran, die Bauarbeiten sind in der Tübinger Straße angekommen. Nun kommt ein besonderes Gerät für die Straßenquerung zum Einsatz.
Anlässlich des Einsatzes einer Spülbohrmaschine für die Erdkabelverlegung sind jüngst Bürgermeister Roman Waizenegger und Ortsvorsteher Joachim Breimesser mit den am Projekt beteiligten Firmen und Personen in Wessingen zusammengekommen. Parallel zu Bürgermeister Roman Waizenegger und Ortsvorsteher Joachim Breimesser sowie Betriebselektriker Sebastian Engels (Bauhof) waren Vertreter der Firmen S+L Baggerarbeiten, der Firma Greb (Bauaufsicht) als auch der Netze BW vor Ort.