Schnelles Internet in Altensteig: Glasfaser-Anschlüsse immer gefragter

Die Stadtwerke Altensteig und der Internetanbieter Stiegeler sehen ihre Kooperation auf einem guten Weg. Besonders das Glasfasernetz verzeichnet eine hohe Nachfrage.

Die Stadtwerke Altensteig und der regionale Internetanbieter Stiegeler blicken auf eine erfolgreiche Kooperation bei der Internetversorgung der Stadt zurück. Besonders das Glasfasernetz verzeichnet eine zunehmend hohe Nachfrage: Knapp 60 Prozent aller Haushalte mit bestehendem Glasfaseranschluss nutzen dieses bereits aktiv für die Versorgung mit schnellem Internet. Die Kooperationspartner freuen sich über den starken Zuspruch für eine zukunftsfähige digitale Infrastruktur.

Auch in Zukunft soll in Altensteig der Glasfaserausbau vorangetrieben werden. „Voraussetzung dafür ist, dass entsprechende Fördermittel zur Verfügung stehen. Nur dann ist es für uns finanziell möglich, weiter zu investieren“, sagt Bürgermeister Oliver Valha dazu.

Bereits seit vier Jahren arbeiten die Stadtwerke Altensteig und der regionale Internetanbieter Stiegeler eng zusammen, um Altensteig zuverlässig mit Internet zu versorgen. Eigentümer des örtlichen Breitbandnetzes sind die Stadtwerke. Der Schönauer Internetanbieter Stiegeler übernimmt den Netzbetrieb und versorgt Privatkunden und Unternehmen mit Internet, Telefon und Fernsehen. Über die Jahre wurde kontinuierlich in die digitale Infrastruktur vor Ort investiert: Neben dem Ausbau eines Glasfasernetzes bis ins Haus wurden auch im DSL-Netz die Verteilerkästen an das Glasfasernetz angebunden, so dass DSL-Kunden ebenfalls von höheren Surfgeschwindigkeiten profitieren.

450 Haushalte hängen am DSL-Netz

Rund 450 Haushalte werden gegenwärtig über das DSL-Netz versorgt. Gleichzeitig findet das ausgebaute Glasfasernetz zunehmend Zuspruch in der Bevölkerung: Knapp 60 Prozent der Haushalte, die über einen Glasfaseranschluss bis ins Haus verfügen, haben bereits den Wechsel von DSL zu Glasfaser vollzogen und nutzen ihre Hausanschlüsse seitdem aktiv fürs Surfen im schnellen Internet.

Für die Stadtwerke und ihren Kooperationspartner Stiegeler ist diese Zwischenbilanz ein Zeichen, dass die moderne Infrastruktur vor Ort gut angenommen wird. „Insbesondere die hohe Abschlussquote in unserem Glasfasernetz zeigt, dass unsere Investitionen in den Ausbau sinnvoll sind und dem Bedarf der Altensteiger Bürgerinnen und Bürger nach einer zukunftsfähigen Internetverbindung gerecht werden“, so Günther Garbe, Werkleiter der Stadtwerke Altensteig. Und fügt hinzu: „Wir freuen uns, dass wir durch den Ausbau eine starke Grundlage für die digitale Zukunft unserer Stadt schaffen konnten und einen engagierten Partner für den Netzbetrieb zur Seite haben.“

Stiegeler-Geschäftsführerin Marina Stiegeler ergänzt: „Allein in diesem Jahr konnten wir in Altensteig einen starken Zuwachs an DSL-Kunden verzeichnen, die sich für Stiegeler als Anbieter aus der Region entschieden haben. Im Glasfasernetz konnten wir die Abschlussquote sogar um fünf Prozent steigern. “

Pacht hilft bei Refinanzierung

Ein wesentlicher Baustein der Kooperation zwischen den Stadtwerken und Stiegeler ist das Pachtmodell: Für jeden aktiv genutzten Breitbandanschluss zahlt Stiegeler eine Pacht an die Stadtwerke. Diese fließt zurück in die Stadtkasse und trägt zur Refinanzierung der Ausbaukosten bei.

Die Glasfaser-Technologie bietet deutliche Verbesserungen gegenüber kupferbasierten DSL-Netzen: Sie ermöglicht stabile Surfgeschwindigkeiten bis in den Gigabit-Bereich, ist deutlich weniger störungsanfällig als Kupferleitungen und hat dabei einen geringeren Energieverbrauch. Damit die volle Leistung eines Glasfaser-Hausanschlusses auch an allen Endgeräten ankommt, gibt es jedoch einen Punkt zu beachten: „Wichtig ist, dass auch die entsprechende Hausverkabelung für Glasfaser vorbereitet ist“, erklärt Marina Stiegeler – „das liegt in der Verantwortung der Hauseigentümer.“