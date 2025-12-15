Schnelles Internet in Altensteig: Glasfaser-Anschlüsse immer gefragter

Die Stadtwerke Altensteig und der Internetanbieter Stiegeler sehen ihre Kooperation auf einem guten Weg. Besonders das Glasfasernetz verzeichnet eine hohe Nachfrage.
Die Stadtwerke Altensteig und der regionale Internetanbieter Stiegeler blicken auf eine erfolgreiche Kooperation bei der Internetversorgung der Stadt zurück. Besonders das Glasfasernetz verzeichnet eine zunehmend hohe Nachfrage: Knapp 60 Prozent aller Haushalte mit bestehendem Glasfaseranschluss nutzen dieses bereits aktiv für die Versorgung mit schnellem Internet. Die Kooperationspartner freuen sich über den starken Zuspruch für eine zukunftsfähige digitale Infrastruktur.