Schnelles Internet: Glasfaserausbau in Trillfingen geht weiter

Quartier für Quartier werden Leitungen für schnelles Internet eingezogen.
Neben Hart ist Trillfingen der einzige Teilort, in dem der Glasfaserausbau auf privatwirtschaftlicher Basis erfolgt, nämlich unter Federführung der NetCom BW. In Hart sind die Erdarbeiten zur Verlegung von Glasfaserkabeln und Hausanschlüssen bis auf einzelne Straßen inzwischen weitgehend abgeschlossen, seit dem vergangenen Juni sind die von der NetCom beauftragten Bautrupps der Balinger Firma Stumpp im größeren Nachbarort zu Gange.