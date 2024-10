Schnelles Internet: Glasfaserausbau in Friesenheim startet im März 2025

Glasfaserausbau in Friesenheim startet im März 2025

1 Bald liegen sie wieder bereit, die bunten Kabel für den Glasfaserausbau in Friesenheim – das Gewerbegebiet und die Schule in Friesenheim und Schuttern sind bereits seit Juli angeschlossen. Foto: Bohnert-Seidel

Friesenheim soll zu nahezu 100 Prozent mit Glasfaser abgedeckt werden. Das verspricht das Unternehmen „Unsere Grüne Glasfaser“ (UGG) beim Informationsabend in der Sternenberghalle. Der Ausbau in Schuttern erfolgt über die Breitband Ortenau.









Zwischen 250 und 300 Interessenten sind zur Vorstellung des Projekts in die Sternenberghalle gekommen. In Friesenheim gibt es knapp 4000 Gebäude, wovon knapp 3400 Gebäude über die „UGG“ eigenwirtschaftlich ausgebaut werden. Glasfaser soll bis an jede Grundstücksgrenze gelegt werden, ganz egal, ob ein Vertragsabschluss mit den künftigen Netzbetreibern O2 oder Stiegeler abgeschlossen wird.