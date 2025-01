Schnelles Internet: Deißlingen bekommt schnelles Glasfasernetz

1 In Deißlingen erhalten in den kommenden Jahren mehr als 7000 Haushalte schnelles Internet via Glasfaser.(Symbolfoto) Foto: dpa/Sina Schuldt

Es ist ein wichtiger Schritt in Richtung digitale Zukunft: Zusammen mit drei anderen Kommunen profitiert Deißlingen von einer Entscheidung des Kreises.









Gute Nachrichten für alle Deißlinger: Der Gemeinderat wurde am Dienstagabend von Bürgermeister Ralf Ulbrich über einen wichtigen Schritt in Richtung digitale Zukunft informiert. Der Landkreis Rottweil hat eine Vereinbarung zum eigenwirtschaftlichen Glasfaserausbau unterzeichnet, die auch Deißlingen einschließt. Damit werden in den kommenden Jahren mehr als 7000 Haushalte in Dornhan, Sulz, Oberndorf und Deißlingen an das schnelle Glasfasernetz angeschlossen.