1 Die Zugverbindung von Stuttgart nach Singen, die Gäubahn, soll schneller gemacht werden. (Archiv) Foto: Schulz

Die Gäubahn, die Streckenrelation zwischen Stuttgart und Singen, soll schneller gemacht werden. Das hat der Bund bekannt gegeben. Im Landkreis stößt diese Initiative auf Wohlwollen. Der Landrat setzt große Hoffnungen in das Projekt.

Kreis Rottweil - Ist das die Zerschlagung des gordischen Knotens? Nachdem das Bundesverkehrsministerium bekannt gegeben hat, rund 2,1 Milliarden Euro für die Ertüchtigung der Strecke ausgeben zu wollen, sind die Reaktionen durchweg positiv. Landrat Wolf-Rüdiger Michel spricht gegenüber der Presse von einer guten Nachricht.

Hoffnung auf Umsetzung bis zur Landesgartenschau

Er setzt die Hoffnungen darin, dass ein Großteil des Maßnahmenbündels bis zur Landesgartenschau im Jahr 2028 in Rottweil umgesetzt sei, damit die zu erwartenden Besucher auch via Bahn zur Schau kommen können. Auch die Elektrifizierung des Ringzugs, eines Schienenangebots in den Kreisen Rottweil, Tuttlingen und Schwarzwald-Baar, ist ja ein Herzensanliegen des Landrats. Und eigentlich auch die Wiederbelebung der Strecke zwischen Rottweil und Balingen (Zollernalbkreis). Aber das ist eine andere Geschichte und ebenso kompliziert, da der Kreistag zuletzt entschied, sich nicht an einer Machbarkeitsstudie finanziell zu beteiligen.

Der Ausbau der Gäubahn würde zumindest den Ideen der Kreisverwaltung in die Karten spielen, Rottweil und den Landkreis stärker an ein attraktiveres Schienennetz anzubinden. Schließlich ist die Gäubahn eine der wichtigsten Nord-Süd-Verbindungen des Landes und verbindet Stuttgart mit Zürich. An der Strecke liegen die Halte Sulz, Oberndorf und Rottweil. Und auch Epfendorf hegt seit einiger Zeit die Hoffnung, wieder einen aktiven Bahnhof zu bekommen.

Nicht alles Gold, was glänzt

Auch die Landtagsabgeordneten Stefan Teufel (CDU) und Daniel Karrais (FDP) äußern sich frohgemut. Stefan Teufel sagt: "Durch das Ergebnis kommt der Ausbau der Gäubahn einen entscheidenden Schritt weiter. Für diesen Erfolg haben wir lange gekämpft. Wir müssen nun alles daran setzen, dass die Planungen des neuen Konzepts so schnell wie möglich beginnen können." Auch der FDP-Landtagsabgeordnete Daniel Karrais sagt, er begrüße die Machbarkeitsstudie des Bundes, die sich nun "endlich mit den konkreten Kosten zum Ausbau der Gäubahn" beschäftige. "Aber es ist noch nicht alles Gold, was glänzt", so Karrais.

Kurz vor den vergangenen acht Wahlen in Baden-Württemberg habe es immer wieder Jubelmeldungen zum Ausbau der Gäubahn gegebenen. Karrais macht deutlich: "Ich hoffe doch sehr, dass die Aussagen von heute auch noch nach dem 14. März weiter gelten." Es sei vor allem für die Landesgartenschau in Rottweil, aber auch für die Unternehmen und Pendler im Kreis extrem wichtig, dass eine gute Anbindung an den Fernverkehr ab Stuttgart gegeben sei, so der Abgeordnete abschließend.

Das ist geplant

Beschleunigung des Schienenpersonenverkehrs auf dem deutschen Abschnitt von rund 20 Minuten mit einem dichterem Bedienangebot

Stärkung der Taktknoten entlang der gesamten Achsen gute Anschlüsse zu regionalen und überregionalen Zielen

Gute und schnelle Einbindung der Gäubahnstrecke in den Knoten Stuttgart mit direkter Anbindung an den Flughafen Stuttgart

Stärkung der Resilienz für den Schienengüterverkehr

Das sind die Maßnahmen

Zweigleisiger Neubau zwischen Flughafen und Böblingen-Goldberg (Gäubahntunnel)

abschnittsweise Geschwindigkeitserhöhung

Ertüchtigung der Strecke Herrenberg-Eutingen (160 km/h maximal)

eingleisiger Neubau Neckarhausen-Sulz, inklusive Tunnel (160 km/h maximal)

Zweigleisiger Ausbau Sulz-Epfendorf

Zweigleisiger Ausbau Rietheim-Tuttlingen

Neubau Singener Kurve