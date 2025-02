Fahrzeug geht in Lahr in Flammen auf – Totalschaden

1 Die Feuerwehr konnte den Totalschaden des Wagens nichts mehr verhindern. Foto: Kamera 24

Zu einem Pkw-Brand wurde die Feuerwehr am Mittwochnachmittag kurz nach 17 Uhr ins Lahrer Industriegebiet gerufen.









Vor dem Grundstück eines Autohändlers in der Tullastraße war ein abgemeldeter Kleinwagen, der offenbar früher in Diensten der Volksbank Rastatt Baden-Baden stand, aus noch unbekannten Gründen in Flammen aufgegangen.