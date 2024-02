Schnell sein und gewinnen: Wir verlosen drei Bücher zur Fasnet in Rottweil

Wer in die Geheimnisse der „Rottweiler Fasnet“ eintauchen will, für den ist das gleichnamige Buch von Winfried Hecht, Angela Hammer und Frank Huber das Richtige. Wir verlosen drei Exemplare.

Das Buch, das im Verlag Oertel+Spörer erschienen ist, ist nicht neu, sondern vielmehr ein echter „Klassiker“. Darin begleiten die Autoren liebevoll kritisch die Rottweiler Fasnet. Und Fotografin Angela Hammer hat die schönsten Bilder mit der Kamera eingefangen – stets mit Respekt vor der Schwelle zwischen dem privaten Herz der Fasnet und ihrem prachtvollen, uralten und doch so jungen Gesicht, das sie nach außen zeigt, wie es in der Buchbeschreibung heißt.

Alltagssorgen treten in den Hintergrund

Winfried Hecht fühlt der Fasnet auf den Puls und stellt fest: „Auf jeden Fall lebt die Rottweiler Fasnet eher aus der freundlichen Stille, welche beim Aufsagen für einen guten Nachbarn in einem unserer Gässle dabei hilft, all die Alltagssorgen bis zum Aschermittwochmorgen ein wenig in den Hintergrund treten zu lassen.“

Und Frank Huber spürt dem Zauber eines Fasnachtsfestes nach, „bei dem immer ein Geheimnis bleiben wird, was genau in diesen zwei vorbestimmten Tagen eine ganze Stadt und alle ihre Besucher in den Bann schlägt.“

Mail senden mit Betreff „Fasnetsbuch“

Wir verlosen drei Exemplare. Wer teilnehmen will, sollte eine Mail mit dem Betreff „Fasnetsbuch“ und seinem Namen und der Postadresse sowie der Nennung von zwei Rottweiler Narrentypen an redaktionrottweil@schwarzwaelder-bote.de senden. Einsendeschluss ist am Samstag, 10. Februar.

Bestellbar/erhältlich ist das Buch außerdem in jeder Buchhandlung oder direkt im Verlag, Kosten: 19,95 Euro.