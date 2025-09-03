Schneiderhof in Steinen: Das Handwerk früherer Zeit erleben

1 Auch Führungen werden angeboten. Foto: Regine Ounas-Kräusel Auch Führungen werden angeboten.







Im Rahmen des Brauchtumstags am Samstag, 6. September, von 15 bis 17 Uhr, gibt es im Bauernhausmuseum Schneiderhof, Am Schneiderhof 6, Einblicke in traditionelles Handwerk. Unter dem Motto „Körbe flechte – Waie bache“ zeigt Thomas Hils den Kindern die ersten Schritte beim Korbflechten. Sie können selbst kleine „Gottesaugen“ und andere Fingerübungen herstellen. Ursel Weltin und Lucio Lucidi backen süße und salzige Waie. Die Gäste dürfen gerne mithelfen: Äpfel und Zwetschgen schneiden, den Guss anrühren – und anschließend werden die Waie-Bleche