Schneiderei in Wessingen: Vor der Fasnet herrscht bei Bettina Pflumm Hochbetrieb

Bettina Pflumm aus Wessingen hat kurz vor der fünften Jahreszeit besonders viel zu tun. Um ein Häs zu schneidern, braucht sie in der Regel zwei Tage – und macht all das in Handarbeit.

„Ich habe seit Wochen wieder mal viel zu tun, um die gewünschten Fasnetskostüme zu nähen“, berichtet Bettina Pflumm, in deren Nähstube kurz vor der fünften Jahreszeit einmal mehr Hochbetrieb herrscht. Auch wenn der eine oder andere Narr kurzfristig zu ihr kommt, habe sie es bisher immer geschafft, alle Aufträge rechtzeitig zu erledigen.

In der Näherei in Wessingen entstehen maßgefertigt neue Fasnetskostüme und dies nicht nur für eine Zunft. Darunter sind die Lenau Hexa, die bereits am Wochenende ihr 15-jähriges Bestehen feiern; die Hacho, eine Untergruppe der Zoller Hexen aus Hechingen; die Schalksnarren aus Hechingen und nicht zuletzt die Gempleswatter aus Wessingen.

Pro komplettem Häs benötigt die Schneiderin etwa zwei Tage. Einerseits handelt es sich um Neuanfertigungen und andererseits um unzählige Abänderungen vorhandener Verkleidungen für die Fasnet. Alles, was mit Nadel und Faden machbar ist, fertigt sie an. Zusätzliche Arbeiten bereite das Anbringen einer Innentasche im Gewand oder auch schon mal in den Gamaschen mit Reißverschluss für die Wertsachen als auch hier und da weitere Wünsche. Außerdem müssen Knöpfe und Embleme von Hand angenäht werden.

Manch einem Kunden musste sie schon absagen

Bettina Pflumm versteht ihr Handwerk und lässt die Nähmaschine rattern, dennoch komme sie oftmals kaum den Aufträgen hinterher. „Ich kann nicht zaubern“, sagt die Näherin. Vielen Kunden musste sie auch schon absagen. Immer mehr Schneidereien haben ihr Handwerk an den Nagel gehängt. Deshalb gebe es für die noch vorhandenen Nähereien das ganze Jahr viel zu tun.

Außerdem müsse der benötigte Stoff eingekauft werden. Hier und da müsse man mit langen Wartezeiten rechnen. Hinzu komme, dass gerade der Baumwollstoff immens teuer geworden sei. Aus Platzgründen müsse fürs Zuschneiden muss schon mal der Esstisch im Privathaus herhalten, worüber sich ihr Ehemann Horst freut, witzelt Bettina Pflumm ironisch.