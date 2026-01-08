Schneiderei in Wessingen: Vor der Fasnet herrscht bei Bettina Pflumm Hochbetrieb

Bettina Pflumm aus Wessingen hat kurz vor der fünften Jahreszeit besonders viel zu tun. Um ein Häs zu schneidern, braucht sie in der Regel zwei Tage – und macht all das in Handarbeit.
„Ich habe seit Wochen wieder mal viel zu tun, um die gewünschten Fasnetskostüme zu nähen“, berichtet Bettina Pflumm, in deren Nähstube kurz vor der fünften Jahreszeit einmal mehr Hochbetrieb herrscht. Auch wenn der eine oder andere Narr kurzfristig zu ihr kommt, habe sie es bisher immer geschafft, alle Aufträge rechtzeitig zu erledigen.