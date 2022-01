2 Zwar lebhaft, aber nicht chaotisch war die Parklage am Samstag. Foto: Gegenheimer

Weiß unter blauem Himmel, während im Tal der Nebel hängt – schon startet an Wochenenden der Besucheransturm auf die Sonneninsel. So wie am vergangenen Samstag mit klarem Wetter und Sonnenschein bei geringem Restschneebestand. Um 13 Uhr war die Parkampel schon auf Rot.















Dobel - Rahmenbedingungen, die im Dobler Rathaus vergangenes Jahr, als der Ort teilweise förmlich überrannt worden war, schon im Vorfeld die Alarmglocken schrillen ließen. Doch Bürgermeister Christoph Schaack zeigt sich inzwischen entspannt: "Die Vorbereitungen für so ein Wochenende sind mittlerweile unaufgeregter Standard geworden. Wir sehen frühzeitig auf das Wetter oder auch die Zahl der Webcamaufrufe. Und reagieren mit Augenmaß."

Gewisse Routine

Was in der ersten Corona-Wintersaison noch zum Ausnahmezustand geführt hat – die Zufahrten zum Ort mussten teilweise unter Polizei- und Feuerwehreinsatz für Ausflügler gesperrt werden und im Ort gab es Verkehrschaos – ist heute einer gewissen Routine gewichen. "Wenn das Wetter so ideal ist wie am Samstag, verstehe ich durchaus das Bedürfnis der Menschen rauszugehen", sagt Schaack, "und wir haben auch gelernt, dass seit Corona selbst bei mittelmäßigem Wetter mit entsprechender Schneelage noch viele kommen. Unter solchen Vorzeichen nehme ich vor dem Wochenende Kontakt mit unserem Gemeindevollzugsbediensteten Harald Borvitz für eine verstärkte Wochenendpräsenz auf."

Telefonnummern parat

Dies bedeutet neben Ahndung von Parkverstößen dann Meldung von Informationen über die Lage auf Straßen und Parkflächen. Im Rathaus ist Schaack selbst die Schnittstelle für die eingehenden Informationen einerseits sowie für die Meldung an eine der Kurverwaltungsmitarbeiterinnen zur Aktivierung der Parkampel in den sozialen Medien andererseits. Am vorvergangenen letzten Schulferienwochenende musste die Ampel ebenfalls schon innerhalb von etwa zwei Stunden zunächst von Grün auf Gelb und dann gegen 14 Uhr von Gelb auf Rot geschaltet werden. "Trotzdem", so der Bürgermeister, "war der Andrang zu handeln". Wenn Not am Mann ist, "fahre ich auch selbst raus", erläutert Schaack weiter, "um mir ein Bild von der Lage zu machen". Außerdem hat er die Telefonnummern von Polizei und Rundfunk parat, falls Meldungen dorthin geleitet werden müssen. Die Feuerwehr brauchte diese Saison bisher nicht zur Hilfe geholt werden. "Aber wenn lebhafte Wochenenden bevorstehen, spreche ich mich im Vorfeld mit Kommandant Sven Schatz ab und einige Kameraden sind in Rufbereitschaft", weiß Schaack um die Unterstützung seiner Feuerwehrkameraden. Und außerdem "wissen wir mittlerweile gut, was kommt". So blieb der Sonntag dank unwirtlichen Nebenwetters dann recht ruhig.

Winter-Ampelsystem

Zum Winter-Ampelsystem der Gemeinde Dobel: Grün heißt, die ausgewiesenen Parkflächen sind nur gering, bis maximal 50 Prozent ausgelastet. Gelb bedeutet, die ausgewiesenen Parkflächen sind mäßig, bis zu 75 Prozent ausgelastet. Möglicherweise muss man auf andere als die angefahrene Parkfläche ausweichen. Rot heißt, die ausgewiesenen Parkflächen sind über 75 Prozent ausgelastet. Möglicherweise findet sich gar kein Parkplatz mehr.