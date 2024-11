Das sonnige Wetter vom Wochenende ist schon wieder vorbei – und die neue Woche startet nasskalt im Südwesten. Doch damit nicht genug: der erste Herbststurm kündigt sich an.

Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) soll es im Südwesten am Dienstag kräftig blasen. Vielerorts sind auch Sturmböen mit bis zu 80 Kilometern in der Stunde möglich, prognostizieren die Meteorologen. In höheren Lagen – etwa im Schwarzwald, aber auch auf der Schwäbischen Alb, könnten die Böen sogar eine Geschwindigkeit von bis zu 120 Kilometern pro Stunde erreichen, das ist Orkanstärke. Einhergehen kann der kräftige Wind mit Regen.

Lesen Sie auch

Schneewetter und Sturm in Baden-Württemberg

Es wird also auf jeden Fall ungemütlich, wer sich draußen aufhält, sollte aufpassen – besonders in Waldgebieten kann es gefährlich werden. Äste von Bäumen könnten abbrechen. Aber nicht nur dort: Der DWD rät deshalb, bis Dienstag alles zu sichern „was durch Wind angreifbar ist“.

Schnee auf dem Feldberg

Nachdem es in der Vorwoche in den Höhenlagen – etwa auf dem Feldberg – den ersten Schnee gab, erwartet den Südwesten nun der nächst kleine Wintereinbruch. Es wird kalt und es schneit wieder. Die Temperaturen klettern tagsüber nicht mehr über vier Grad. Vor allem in höheren Lagen von Baden-Württemberg sei mit Schnee zu rechnen, heißt es. Ab etwa 400 Metern könne der Schnee außerdem liegen bleiben. Autofahrer sollten – besonders in den Morgenstunden – Vorsicht walten lassen. Es droht glatt zu werden.