Schneeweißer Nachwuchs: Seltenes Albino-Wallaby in Australien: Park präsentiert Olaf

3 Erst mit sieben Monaten schauen Wallabys aus dem Beutel hervor. Foto: Symbio Wildlife Park/dpa

In Australien begeistert ein besonderes Wallaby die Besucher eines Tierparks: Olaf ist weiß - er ist als Albino zur Welt gekommen. Die Mutation tritt bei dieser Art nur selten auf. Wie entsteht sie?









Link kopiert



Sydney - Schneeweißer Nachwuchs in einem Wildtierpark in Australien: Sieben Monate nach der Geburt von Wallaby Olaf ist klar, dass das Baby als Albino zur Welt gekommen ist - eine extrem seltene Mutation bei den ikonischen Beuteltieren. Seinen Namen erhielt das Kleinkind von den Pflegern im Symbio Wildlife Park südlich von Sydney in Anlehnung an den lustigen Schneemann Olaf aus dem Computeranimationsfilm "Die Eiskönigin" (im Original: Frozen), wie der Park mitteilte.