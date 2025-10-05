1 In Zeltlagern am Mount Everest sollen mehrere hundert Personen festsitzen. (Archivfoto) Foto: Sina Schuldt/dpa Tausend Menschen harren nach einem heftigen Schneesturm in Zeltlagern am Mount Everest aus. Sie befinden sich auf 4.900 Metern Höhe.







Link kopiert



Qudangxiang - Nach einem Schneesturm hängen laut Berichten chinesischer Staatsmedien fast tausend Menschen auf der tibetischen Seite des Mount Everests fest. Demnach sollen sich die Menschen in Berglagern auf rund 4.900 Metern Höhe befinden. Ihre Zelte seien teilweise durch den Sturm beschädigt worden - die Zufahrtsstraßen seien durch Schneemassen blockiert. Eine Rettungsaktion habe bereits begonnen.