1 Das Team der Mädels ist elegant unterwegs. Foto: Ziechaus

Mit Bürgerinitiative und einem mit Schnee beladenen 40 Tonner konnten die Erzknappen ihr Wintersport-Event Fassdaubenrennen wieder über die Piste in Tennenbronn führen.









Die Piste am Remsbachhof in Tennenbronn ist für das Fassdaubenrennen bestens präpariert, meldete der „Erzfunk“ am Samstagabend: Die einzige schneesichere Piste im Kreis Rottweil, sogar am gesamten östlichen Schwarzwaldrand, liegt auf der Höhe am Remsbachhof oberhalb vom Freibad Tennenbronn.