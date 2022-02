Schneeschuhwandern in Blumberg

5 Zu früher Morgenstunde machen sich die Schneeschuhwanderer des Skiclubs Nordhalden auf den Weg durch die unberührte Winterlandschaft, um den Feldberggipfel zu erklimmen. Foto: Eichkorn

Eine Schneeschuh-Tour durch einen tief verschneiten Winterwald – sehr verlockend und wird von Wintersportvereinen auch angeboten. Doch gelte es, Rücksicht zu nehmen auf die Tiere im Wald und mit Baumsetzlingen bepflanzte Flächen seien schwer zu erkennen, warnt Frieder Dinkelaker. Ein Tourguide sei ratsam.















Blumberg - Der Schnee knirscht bei jedem Schritt unter den Füßen, der Alltagsstress gerät inmitten der unberührten Natur in Vergessenheit und am Ende wird die körperliche Anstrengung meist mit einem grandiosen Ausblick über eine herrliche Winterlandschaft belohnt: Schneeschuhwandern liegt seit Jahren ungebrochen im Trend. Geplagt und getrieben von der zunehmenden Hektik im Arbeitsalltag, zieht es die Menschen zum Ausgleich gerne raus in die Natur. Die Corona-Pandemie hat dies mit den zahlreichen Einschränkungen und Kontaktbeschränkungen noch verstärkt.