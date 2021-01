Schneeschippen in Rottweil Anwohner sind in der Pflicht

Renate Glatthaar von der Ordnungsverwaltung gibt an, dass für das Räumen und Streuen der Gehwege und des Straßenrandes – falls kein Gehweg vorhanden ist – die Anlieger verantwortlich sind. Diese haben dafür Sorge zu tragen, dass an Werktagen bis 7 Uhr, an Feiertagen bis 8 Uhr eine sichere Benutzung durch Fußgänger gewährleistet ist. Die Räumpflicht gelte bis abends um 20.30 Uhr.

Lesen Sie auch: Räumpflicht gilt trotz Corona-Beschränkungen