Winterdienst in Stuttgart

Bei Schnee- und Eisglätte müssen die Gehwege von Anwohnern geräumt und gestreut werden.

Bis wann muss der Gehweg morgens geräumt sein? Warum ist Salz streuen verboten? Und welche Straßen werden eigentlich von der Stadt geräumt? In diesem Video beantworten wir die wichtigsten Fragen rund um das Thema Schneeschippen.















In der Landeshauptstadt liegt Schnee – und zwar reichlich. So schön die weiße Pracht auch ist, ist sie auch mit lästigen Aufgaben für Stuttgarterinnen und Stuttgarter verbunden. Schneeräumen auf dem Gehweg ist in Deutschland eine Bürgerpflicht und gesetzlich vorgeschrieben. Das Video beantwortet die wichtigsten Fragen rund um das Thema Schneeschippen.

Räumen und Salzen im Winter

Bis wann muss der Gehweg morgens geräumt sein, warum ist Salz streuen verboten und welche Straßen werden eigentlich von der Stadt geräumt? Antworten auf diese Punkte haben wir für Sie in einem Faktenvideo zusammengefasst.

Bei weiteren Fragen zur Räum- und Streupflicht für Gehwege können Sie sich an das Amt für öffentliche Ordnung (Telefon: 216-91132 oder 216-91136) wenden.