Neue Regelung tritt in Oberndorf in Kraft

1 Die neue Satzung entlastet manche Bürger. Foto: © momanuma - stock.adobe.com

Kaum zu glauben: Ein Urteil des Karlsruher Oberlandesgerichts von 2014 führt jetzt dazu, dass die Streupflicht-Satzung in Oberndorf geändert wird. Die neue Version bringt jedenfalls eine Erleichterung für manche Oberndorfer Straßenanlieger.















Oberndorf - Zu welchen Sicherungsmaßnahmen darf eine Gemeinde ihre Bürger verpflichten? Mit dieser Frage hatte sich 2014 das Oberlandesgericht in Karlsruhe auseinanderzusetzen – und indirekt jetzt auch die Verwaltung von Oberndorf.

Die Karlsruher Richter kamen seinerzeit in ihrem Beschluss vom 13. Februar 2014 zu dem Ergebnis: Die Gemeinde darf die Bürger zu nichts verdonnern, was sie selbst nicht auch einhalten müsste (Az. 9 U 143/13).

Nur Gehweg freiräumen

Eine Anwohnerin war damals auf einer glatten und ungestreuten Straße gestürzt und hatte sich erheblich verletzt. Das Oberlandesgericht untersuchte daraufhin unter anderem, ob Gemeinden bei Glätte im Winter an einer Straße ohne Gehwege nur auf einer – oder ob sie auf beiden Seiten einen Streifen für Fußgänger räumen und abstreuen muss.

Das Ergebnis der Richter: nur auf einer Seite. Denn auf Straßen, die lediglich auf einer Straßenseite einen Gehweg haben, müsse ja auch nur dieser eine geräumt werden, und kein zusätzlicher Streifen auf der anderen Seite. Daher, folgerten die Richter, müsse die Gemeinde an einer Straße ganz ohne Gehwege auch nur einen Streifen am Straßenrand freiräumen und nicht zwei.

Einstimmig angenommen

Eine Regelung in einer Streupflicht-Satzung aber, die von Anliegern das beidseitige Räumen verlange, wäre unwirksam. So eine Regelung würde über die Verkehrssicherungspflichten der Gemeinde hinausgehen, befand das Oberlandesgericht – und das komme nicht in Frage. Folge einer unwirksamen Regelung ist aber, dass sie keinen Anlieger mehr zum Streuen verpflichtet.

Dieses Urteil ist der Grund, warum der Gemeindetag Baden-Württemberg in der Zwischenzeit seine Mustersatzung für die Streupflicht an die Rechtsprechung angepasst hat. Und diese Anpassung setzt auch die Gemeinde Oberndorf jetzt in ihrer eigenen Streupflicht-Satzung um. Der Gemeinderat hat die Neuregelung einstimmig angenommen.

Bürger wechseln sich ab

Die wesentliche Änderung steht in Paragraph 2: Danach müssen künftig in ungeraden Jahren – 2023, 2025, 2027 – die Anlieger mit ungeraden Hausnummern in Straßen ohne Gehwege einen Meter breit am Straßenrand für Fußgänger räumen und streuen. In geraden Jahren sind damit die Anwohner mit den geraden Hausnummern an der Reihe, beide Gruppen jeweils auf ihrer Straßenseite.

So wird die Oberndorfer Satzung der Forderung des Oberlandesgerichts gerecht, von Anliegern in einer Satzung nicht mehr zu verlangen als das, wozu sie selbst verpflichtet wäre.

Neu mit aufgenommen in die Satzung wurde ferner, dass die Reinigungspflicht sich auch auf unbefestigte Flächen rund um Straßenbäume bezieht. Bei einem weiteren Paragraphen, der sich auf die Pflichten der sogenannten "Hinterlieger" bezieht, wurde die Formulierung vereinfacht.