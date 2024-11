So sah Wintersport damals in Oberwolfach aus

1 Kinder spielen auf dem Eis der zugefrorenen Wolf. Mitunter sorgten sie mit Wasser auf den Straßen auch für eigene Bobbahnen. Foto: privat

Schlittenfahrten, Skipisten und sogar Eislaufen auf der Wolf prägten bereits deutlich vor der Jahrtausendwende die kalte Jahreszeit. Kinder und Erwachsene nutzten die Schneelandschaft direkt vor der Haustür für sportliche Aktivitäten.









Zum Winter erinnern sich Einige wohl auch an schneereiche Zeiten in der Vergangenheit. Deutlich vor der Jahrtausendwende gab es auch in Oberwolfacher Dorfnähe noch Schlitten- und Skihänge zuhauf.