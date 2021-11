1 Die Schneepflüge in Freudenstadt sind bereit – der Winter kann kommen. (Archivfoto) Foto: Schwark

Freudenstadt - Der November begann in diesem Jahr nach einem sonnigen und teilweisen sehr milden Oktober kalt und feucht. Am Donnerstag fiel in Kniebis und an der Schwarzwaldhochstraße Schnee und sorgte gleich für teilweise starke Verkehrsbehinderungen. Für den Abschnitt von der Alexanderschanze bis zum Ruhestein wurde wegen der dort geschlossenen Schneedecke auf der Bundesstraße 500 die Schneekettenpflicht für Lastwagen ausgerufen. Doch am Freitag war der Spuk wieder vorbei. Die weiße Pracht taute bei milderen Temperaturen schnell wieder ab.

Dass es auch anders sein kann, bewies der November des vergangenen Jahres. Ein deutlich zu warmer und niederschlagsarmer Monat – dieses Fazit ergab sich aus den Daten, die im November 2020 in der automatischen Wetterstation auf dem Kniebis aufgezeichnet wurden. Am 2. November wurden dort damals milde 18,1 Grad gemessen. Der langjährige Mittelwert (1961 bis 1990) für den Monat beträgt 2,5 Grad; im vergangenen Jahr waren es 5,8 Grad – mehr als doppelt soviel. Nach dem Schneefall am Donnerstag darf man also gespannt sein, welches Wetter der November 2021 noch so mit sich bringt.

Bis zu 1000 Tonnen Streusalz

Der Winterdienst wurde von dem Wintereinbruch nicht auf kaltem Fuß erwischt. Freudenstadt ist gerüstet. "Es gibt keinerlei Probleme bei uns. Wir sind gut vorbereitet", sagt Alexander Auer, Einsatzleiter beim Baubetriebsamt Freudenstadt, im Gespräch mit unserer Redaktion. Die Zahl der Fahrzeuge, die für den Winterdienst zur Verfügung stehen, schätzt Auer auf 30 bis 35. Diese seien alle einsatzbereit.

Auch was das Streusalz angeht, ist man bei der Stadt bestens gerüstet. "Wir brauchen für den Winter in der Regel zwischen 800 und 1000 Tonnen. Dafür haben wir ein großes Silo, das laufend nachgefüllt wird. Außerdem lagern wir in einer Salzhalle 350 Tonnen als Reserve", sagt Auer. Wie viel Streusalz bei einem Einsatz verwendet wird, kommt darauf an, wie glatt es auf den Straßen ist. "Die Grammzahl pro Quadratmeter können wir an den Fahrzeugen flexibel einstellen", erklärt der Einsatzleiter.

Bei starkem Schneefall kann das Baubetriebsamt bis zu 63 Personen auf die Straßen schicken. Ein Teil des Personals werde von externen Firmen gestellt, mit denen das Amt zusammenarbeite, erklärt Auer. Wie viel Personal zum Einsatz kommt, entscheidet der jeweilige Einsatzleiter je nach Wetterlage. Auer teilt sich dieses Amt mit Alwin Höß im wöchentlichen Wechsel. Beim Schneefall auf dem Kniebis am Donnerstag seien vier Mann im Einsatz gewesen, sagt Auer. Sein Fazit: "Wir sind einsatzbereit. Der Winter kann kommen."