Schneefall im Kreis Calw: Wintereinbruch: Zwei Unfälle bei Oberreichenbach

1 Teils heftige Schneefälle, wie hier im Neuenbürger Stadtteil Waldrennach, sorgen für Chaos auf der Straße. Foto: Lena Knöller

Der Schneefall sorgt für Chaos auf den Straßen – nicht selten sind Unfälle die Folge, wie in Oberreichenbach.









Der Wintereinbruch am Montag mit vielerorts kräftigen Schneefällen ging mit Unfällen auf den Straßen einher. Zwischen dem Oberreichenbacher Ortsteil Siehdichfür und Calmbach ist gegen 14.30 Uhr ein Lastwagen im Graben liegen geblieben, sagt Frank Weber, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Pforzheim, auf Nachfrage unserer Redaktion. Details zum Unfall konnte Weber am Montagnachmittag keine nennen. Auch in der Calwer Straße in Oberreichenbach kam es gegen 13 Uhr zu einem Unfall im Zuge eines Überholvorgang, wie der Pressesprecher mitteilt.