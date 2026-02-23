Schneechaos: Unfreiwillige Nacht im Flieger - Entschädigung für Fluggäste

Kein Start wegen Schneechaos - doch statt im Hotel mussten Hunderte Fluggäste über Nacht am Flughafen München in ihren Flieger ausharren. Was Airport und Airline den Betroffenen nun zusagen.

München - Nachdem Hunderte Passagiere schneebedingt unfreiwillig eine Nacht in Flugzeugen am Münchner Flughafen verbringen mussten, haben sich der Airport und die Lufthansa Group ausdrücklich entschuldigt. "Lufthansa hat noch am Freitag mit den betroffenen Passagieren Kontakt aufgenommen. Die Gäste erhalten entsprechende Entschädigungszahlungen", teilte ein Sprecher mit.

"Unzumutbare Situation" Das Unternehmen bat für die "unzumutbare Situation" ausdrücklich um Entschuldigung. Man setze gemeinsam mit dem Flughafen München alles daran, dass sich solche Fehler nicht wiederholten.

Beim Flughafen hieß es, es sei für die Passagiere eine schwierige und kaum nachvollziehbare Situation gewesen. "Wir arbeiten derzeit mit unseren Partnern daran, die Sachlage vollständig aufzuklären und unmittelbar Prozessverbesserungen umzusetzen", erklärte ein Flughafensprecher.

Busse fehlten

Insgesamt waren lauf Flughafen in der Nacht zum Freitag sechs Flüge mit rund 600 Passagieren betroffen, die bereits an Bord waren und eigentlich starten sollten. Als die Flugzeuge dann aber wegen des starken Schneefalls wider Erwarten doch nicht abheben durften, fehlten Busse, um die Fluggäste ins Flughafengebäude zurückzubringen.

Nach Angaben der Lufthansa traf es neben drei Lufthansa-Flügen nach Singapur, Kopenhagen und Danzig auch zwei Air-Dolomiti-Flüge nach Graz und Venedig. Außerdem betroffen war ein Flug einer anderen Airline.

Zwischen 0.00 Uhr und 5.00 Uhr morgens gilt in München die Nachtflugregelung. Um trotzdem doch noch möglichst viele Flüge zu ermöglichen, sei in der Nacht eine Sonderfluggenehmigung eingeholt worden und Flugzeuge seien noch bis 1.00 Uhr nachts auf die Rollfelder geschickt worden. Wegen des massiven Schneefalls konnten die betroffenen sechs Flieger in dem Zeitfenster nicht abheben.

100 Flüge gestrichen - Kapazitäten belegt

Die Schneefälle hatten nach Angaben des Flughafens am Donnerstag über den gesamten Tag für Verspätungen und Ausfälle gesorgt. 100 Flüge seien gestrichen worden.

Weil die Terminalkapazitäten wegen Annullierungen im Tagesverlauf mit abgestellten Flugzeugen belegt waren, mussten die Flugzeuge auf Außenpositionen abgestellt werden. Wegen der nächtlichen Uhrzeit und wegen Defiziten bei der Kommunikation sei der Busverkehr stark eingeschränkt gewesen. Die Passagiere seien bestmöglich versorgt worden, hieß es. Laut Lufthansa hatten die Flugzeuge genug Strom und waren beheizt.