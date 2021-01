Schneechaos in VS Zahlreiche Unfälle wegen Glätte

Lesen Sie auch: Schneefälle sorgen für Unfälle und Behinderungen

Eine 20-jährige Ford Fiesta-Fahrerin war gegen 16 Uhr in der Rietenstraße unterwegs. Auf glatter Straße kam sie ins Rutschen und prallte gegen einen geparkten Skoda Fabia. An den Autos entstand Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro.

Ein Auto übersehen hat ein 26-jähriger Fahrer eines Schneepflugs gegen 16 Uhr in der Niedereschacher Straße. Beim Rückwärtsrangieren blieb er mit der Räumschaufel an der hinteren rechten Seite eine VW Golfs einer 34-jährigen hängen und verursachte an ihrem Auto einen Sachschaden in Höhe von rund 2500 Euro. Am Räumfahrzeug entstand kein Schaden.

Abschleppdienst mehrfach im Dienst

Gegen 17.30 Uhr bog ein 46-jähriger mit einer Mercedes G-Klasse von der Wilhelmstraße in die Staufenstraße ab. Dabei rutschte er gegen einen Toyota und einen VW Golf, wobei er einen Gesamtsachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro verursachte.

Gegen ein massives Standrohr einer Wegweisertafel gerutscht ist ein 25-jähriger in einem VW Golf gegen 23 Uhr in der Keplerstraße. An seinem Auto entstand Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro. Das Auto war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit.

Lesen Sie auch: Neuschnee sorgt für Verkehrschaos im Kreis Rottweil

Ein Taxifahrer kam nachts gegen 23.30 Uhr auf der Fahrt von Pfaffenweiler nach Rietheim in einer Rechtskurve nach links von der Straße ab, wobei sein Taxi einen Schaden in Höhe von rund 8000 Euro erlitt. Ein Abschleppdienst musste das Auto bergen.

Am Mittwochmorgen gegen 2.30 Uhr kam ein 49-jähriger auf der Bundesstraße 33 im Bereich der Abfahrt Villingen-Nordwest mit einem Ford Kuga ins Schleudern und prallte gegen eine Leitplanke. An seinem Auto entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.