Die Schneewelle hat doch einige Verkehrsteilnehmer überrascht. Auf der A 81 wurde es am Donnerstagabend kompliziert. Im Kreis Freudenstadt kam es zu mehreren Blechschäden und einem Unfall mit Leichtverletzten.

Die Wetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes kam zurecht. Denn die Situation auf den Straßen im Kreis Freudenstadt und auch in Nachbarlandkreisen war von Donnerstagabend bis Freitagfrüh kompliziert.

Auf der Autobahn A 81 sei der Verkehr wegen der Schneefälle streckenweise fast zum Erliegen gekommen, berichtete ein Polizeisprecher in Konstanz. Die Zahl der Unfälle sei aber niedrig gewesen. „Wir haben hier drei Unfälle vorliegen, alle drei im südlicheren Bereich, einer unter anderem in Zimmern“, so der Sprecher.

Mehrere Unfälle mit Blechschäden

Im hauptsächlich südlichen Bereich des Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Pforzheim – also die Landkreise Freudenstadt und Calw – hat es laut der Polizei-Pressesprecherin zehn Unfälle mit Blechschäden gegeben.

In Nagold entgleiste nach einer Kollision ein Zug. Nur bei einem bisher vorliegenden Unfall seien auch zwei Menschen leicht verletzt worden.

Fahrzeug prallt gegen Baum

In der Oberiflinger Straße in Horb-Dettlingen kam ein Auto um circa 21.45 Uhr alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.

Unfallursache sei wohl „dem Wetter nicht angepasste und dadurch überhöhte Geschwindigkeit“ gewesen. Beide Personen wurden leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Straße blieb bis Mitternacht komplett gesperrt.