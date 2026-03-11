Schneechaos 2006: Als der Winter Lahr und die Region fest im Griff hatte

Ganz anders als in diesem Jahr herrschte im März 2006 ein Schneechaos. Unter anderem brach ein gewaltiger Ast der Robinsonbuche bei Kuhbach ab. Das THW Lahr blickt zurück.
Bei den aktuellen frühlingshaften Temperaturen ist es kaum vorstellbar, dass vor 20 Jahren in der Region ein Schneechaos herrschte. Zwei einsatzreiche Tage beschäftigten das Technische Hilfswerk (THW) damals rund um den Schönberg und Streitberg, die über Nacht sogar gesperrt werden mussten. Auch große Äste der Robinsonbuche in Kuhbach brachen unter der Schneelast ab und mussten beiseite geräumt werden. Der Ortsverband Lahr blickt nun in einer Pressemitteilung auf die Ereignisse vor 20 Jahren zurück.