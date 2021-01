Schnee-Tourismus Rodler ramponieren Wiesen bei Enzklösterle

"So sehen landwirtschaftlich genutzte Flächen aus, wenn massenhaft Schlitten abfahren...Grasnarben zerstört, Futtergrundlage für viele Nutztiere und Insekten zerstört. Zur gerade ohnehin problematischen Situation, kommt nun noch der Verdienstausfall für Schäfer und Landwirte hinzu. Futter das hier nicht mehr wächst, muss teuer hinzugekauft werden", schreibt er etwa auf seiner Facebookseite und zeigt Bilder von kleinen Abhängen, bei denen zwischen der dünnen Schneedecke bereits die Erde herausschaut und fordert die Ausflügler zum "Nachdenken!" auf. Es klagt jeder, wie schlimm Corona doch sei, schreibt er weiter, "aber damit wird es nur noch schlimmer, auch wenn einem die Folgen erst unklar sind." Er bittet seine "Follower", den Beitrag zu teilen, der mit den Worten schließt️: "Es reicht!"

Ärger über Einstellung

Im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten erklärt er die Situation noch einmal. "Das sind Flächen, die landwirtschaftlich genutzt werden." Hier weiden im Sommer die Schafe und andere Tiere von Landwirten, die mit der Landschaftspflege ihr Einkommen verdienen. Nun seien vermehrt Rodler da, die Grasnarbe werde regelrecht "umgepflügt". Das schädige die Wiesen zwar nicht dauerhaft, aber für ein Jahr werde dort nicht viel wachsen. Somit fehle das nötige Futter und die Landwirte müssten eventuell zukaufen. Außerdem bekämen die für die Landschaftspflege Fördergelder, dazu müsste aber der einwandfreie Zustand der Flächen nachgewiesen werden, was durch solche Schäden eventuell eben nicht möglich sei.

Dengler ärgert sich dabei über die Einstellung vieler: "Nach mir die Sintflut, das kann es doch nicht sein." Natürlich könne er es niemandem verdenken, wenn er raus in den Schnee will. Dies sei ja auch erlaubt und er gehe mit seinen Kindern auch Schlitten fahren. "Aber doch nicht zu Hunderten", sagt er und beklagt das "Herdenprinzip", bei dem die Leute gleich Lemmingen überall dort hin rennen, wo sowieso schon viele sind, weil es da bestimmt gut sei. Neben einer erhöhten Ansteckungsgefahr steige auch die Verletzungsgefahr, je mehr Leute "auf einem Haufen" sind. "Ich verstehe es nicht mehr", zeigt er sich verwundert und erzählt, dass ein Autofahrer mit Karlsruher Nummernschild versucht habe, durch den Wald von Enzklösterle nach Kaltenbronn zu kommen. Außerdem gebe es Leute, die versuchten, mit dem Auto zur Rombachhütte zu kommen. "Die haben da nichts verloren", macht er deutlich und fügt an: "Das nervt schon ziemlich" Zumal es Beschwerden von Anwohnern gebe, weil ihre Einfahrten zugeparkt seien. ️

Parkplätze sperren ist für ihn dabei aber nicht die Lösung. "Dann stehen sie in jeder Waldeinfahrt", befürchtet er. Zudem strafe man dann ja auch die Wanderer, die einfach die Natur genießen wollen oder die Skifahrer, die die Hirschkopflifte mittlerweile stundenweise für sich oder die eigene Familie mieten können und ebenfalls auf eine Parkmöglichkeit angewiesen seien. Problematisch könnte es für Enzklösterle werden, wenn, wie angekündigt, die Zufahrtsstraßen zum Bad Wildbader Sommerberg oder nach Kaltenbronn gesperrt werden. Dengler befürchtet einen Verdrängungswettbewerb. Wenn die Straße auf den Kaltenbronn gesperrt sei, kann er sich gut vorstellen, dass die Autos dann nach Enzklösterle weiterfahren. "Ich wage zu bezweifeln, dass das unproblematisch abläuft", sagte er im Gespräch am Dienstag. Dazu komme: "Wir verdienen daran keinen Cent und dürfen hinterher aufräumen". So hätten etwa Anwohner aus Poppeltal "massiv über Müllsünder" geklagt.

Ganz so schlimm kommt es nicht

Ganz so schlimm kam es dann aber nicht. Ob es nun an der Vernunft oder am Wetter lag – der befürchtete Massenansturm am 6. Januar blieb jedenfalls aus. Die angekündigte Sperrung der Straßen vom Murgtal und vom Enztal zum Kaltenbronn zeigten wohl ihre Wirkung. Die Feuerwehrabteilung Sprollenhaus sperrte von 10 bis 15 Uhr die beiden Zufahrtsmöglichkeiten vom Enztal beim Christophshof und von der Sprollenmühle. Abteilungsleiter Steffen Keller sowie die Feuerwehrleute Tobias Haag, Tim Magenreuther, Kevin Schmidt und Mike Schmidt "bewachten" die Sperrung. Schon der Zustrom der Fahrzeuge war wesentlich geringer als an den vorangegangenen Feier- und Sonntagen.

Die Parkplätze auf dem Kaltenbronn rund um die Schwarzmisshöhe beim Hohlohturm waren gut frequentiert. Aber der dichte Nebel schränkte den Spaziergängern, Wanderern und Schlittenfahrern die Sicht ein, so dass der Aufenthalt im verschneiten Gebiet rund um den Kaltenbronn nicht unbedingt ein echtes Feiertagsvergnügen war. Mutmaßlich sehr zur Freude der Natur.